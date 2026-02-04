LPI-GTH: Kollision
Stregda (Wartburgkreis) (ots)
Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Mühlhäuser Straße. Eine 55-jährige Suzuki-Fahrerin befuhr die Straße stadtauswärts und beabsichtigte nach links auf die Stadtautobahn in Richtung Eisenach-West aufzufahren. Augenscheinlich übersah die Frau das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und kollidierte daraufhin mit einem entgegenkommenden 62-jährigen Fahrer eines Opel. Infolgedessen war der Suzuki nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. Es kam temporär zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)
