Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Geschenkaktion: Polizei bringt Kinderaugen zum Leuchten

Osnabrück (ots)

Es ist jedes Jahr aufs Neue beeindruckend, wenn sich über einhundert Polizisten und zivile Mitarbeitende außerdienstlich an einer Geschenkaktion für benachteiligte Kinder und Jugendliche beteiligen. Bereits zum achten Mal nimmt die Polizei Osnabrück an der Aktion "Kinderwünsche" der Bürgerstiftung Osnabrück teil.

Egal ob Streifendienst, Ermittlungsbereich, Leitstelle oder Verwaltung - aus allen Ecken der Osnabrücker Polizei kam Unterstützung - und sogar Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen, am Standort Osnabrück, beteiligten sich. Dadurch gelang es, 120 Kinderwünsche im Wert von rund 3.600 Euro zu erfüllen. Die Geschenke konnten in dieser Woche pünktlich vor Heiligabend durch Laura Klünder und Lars Plogmann (beide Polizei Osnabrück) stellvertretend an Barbara Einhorn von der Don Bosco Kath. Jugendhilfe Osnabrück übergeben werden.

"Die Resonanz in der Mannschaft, sich an der Aktion zu beteiligen, war riesengroß. Alle wollten zu Weihnachten etwas Gutes tun und Kindern eine Freude bereiten. Eine sehr schöne Geste der Kolleginnen und Kollegen, geprägt von großer Menschlichkeit und Empathie", sagt Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück.

