Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ermittlungen eingeleitet

Gotha (ots)

Am 29.01.2026 wurden ein 44-jähriger Mann und eine 37-jährige Frau (beide deutsch) in der Friemarer Straße kontrolliert. In einem mitgeführten Handwagen wurde durch die Beamten ca. 40 Kilogramm gestohlenes Buntmetall festgestellt. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten neben einem Werkzeugkoffer und einem Baustellenradio auch 24 Sonnenbrillen aufgefunden werden, die ebenfalls aus Diebstahlshandlungen stammen. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden Personen sowie zur Herkunft der gestohlenen Gegenstände wurde eingeleitet. (ak)

