LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Ein 76-jähriger Fahrer eines Ford beabsichtigte am heutigen Vormittag von einem Tankstellenparkplatz auf die Hörseltalstraße aufzufahren. Dabei übersah er offenbar einen auf der Fahrbahn befindlichen 83-jährigen Dacia-Fahrer, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 8.000 Euro, beide Pkw wurden abgeschleppt. Personen verletzten sich nicht. (jd) ...

