LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis
Gotha (ots)
Ein 30-jähriger Fahrer eines Audi wurde in der zurückliegenden Nacht einer Verkehrskontrolle in der Waltershäuser Straße unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet. (jd)
