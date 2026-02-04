PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Gotha (ots)

Ein 30-jähriger Fahrer eines Audi wurde in der zurückliegenden Nacht einer Verkehrskontrolle in der Waltershäuser Straße unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Kollision

    Stregda (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Mühlhäuser Straße. Eine 55-jährige Suzuki-Fahrerin befuhr die Straße stadtauswärts und beabsichtigte nach links auf die Stadtautobahn in Richtung Eisenach-West aufzufahren. Augenscheinlich übersah die Frau das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und kollidierte daraufhin mit einem entgegenkommenden 62-jährigen Fahrer eines Opel. Infolgedessen war der Suzuki nicht mehr fahrbereit und ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Kollision

    Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Ein 76-jähriger Fahrer eines Ford beabsichtigte am heutigen Vormittag von einem Tankstellenparkplatz auf die Hörseltalstraße aufzufahren. Dabei übersah er offenbar einen auf der Fahrbahn befindlichen 83-jährigen Dacia-Fahrer, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 8.000 Euro, beide Pkw wurden abgeschleppt. Personen verletzten sich nicht. (jd) ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Metall-Diebstahl - Zeugen gesucht

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit vom 30.01.2026, 15.00 Uhr bis zum 02.02.2026, 06.50 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter im Elxlebener Weg gewaltsam ein Kupferfallrohr bei einem Stromversorgungszentrum und flüchteten anschließend. Durch den oder die Täter entstand Sachschaden von circa 650 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0028311/2026) zu melden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren