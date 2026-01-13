PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer verletzt sich nach Flucht bei Unfall mit Streifenwagen

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (11.01.2026) um 03:35 Uhr fiel Polizeikräften in der Bleichstraße in Fahrtrichtung Halbergstraße ein entgegenkommender, schlangenlinienfahrender E-Scooter auf. Nachdem sich die Polizeistreife entschloss, den Fahrer zu kontrollieren, ergriff dieser mit seinem Fahrzeug die Flucht.

Um ihn anzuhalten, versperrte ein weiterer Streifenwagen dem entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer in der Schützenstraße den Weg. Bei dem Versuch, an dem stehenden Polizeiauto auf dem Gehweg vorbeizufahren, verlor der 19-jährige Fahrer die Kontrolle, prallte auf die Front des Streifenwagens und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte er sich leicht.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille, weswegen ihm in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen wurde.

Den alkoholisierten E-Scooter-Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Durch die Kollision entstand zudem Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro am Streifenwagen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 16:08

    POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss am Steuer

    Ludwigshafen (ots) - Im Rahmen einer durch Polizeikräfte in der vergangenen Nacht des 13.01.2026 errichteten Kontrollstelle im Bereich Kaiserwörthdamm wurde ein Audi-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die eingesetztem Polizeibeamten Cannabisgeruch wahrnehmen und der 35-jährige Fahrer fiel zudem durch Anzeichen von Drogenkonsum auf. Er gab an, dass er am Abend einen "Joint" konsumiert habe, was ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 16:07

    POL-PPRP: Raub an der Rheinschanzenpromenade - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag, den 12.01.2026, um 19:50 Uhr, wurde eine 25-Jährige an der Rheinschanzenpromenade (nahe Konrad-Adenauer-Brücke) durch zwei bislang unbekannte Täter angegriffen. Ein Täter nahm der Frau ihr Handy aus der Hand und der zweite schlug der Frau mehrfach ins Gesicht. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten in Richtung Ostasieninstitut. ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 16:06

    POL-PPRP: E-Scooter sichergestellt

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagnachmittag (12.01.2026) gegen 15 Uhr kontrollierten Polizeikräfte einen E-Scooter-Fahrer in der Berliner Straße, da dieser zuvor über eine rote Ampel fuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht von Drogenkonsum durch den 19-Jährigen. Der Scooterfahrer wurde aus diesem Grund auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem war der E-Scooter nicht versichert. Neben der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren