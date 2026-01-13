Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer verletzt sich nach Flucht bei Unfall mit Streifenwagen

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (11.01.2026) um 03:35 Uhr fiel Polizeikräften in der Bleichstraße in Fahrtrichtung Halbergstraße ein entgegenkommender, schlangenlinienfahrender E-Scooter auf. Nachdem sich die Polizeistreife entschloss, den Fahrer zu kontrollieren, ergriff dieser mit seinem Fahrzeug die Flucht.

Um ihn anzuhalten, versperrte ein weiterer Streifenwagen dem entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer in der Schützenstraße den Weg. Bei dem Versuch, an dem stehenden Polizeiauto auf dem Gehweg vorbeizufahren, verlor der 19-jährige Fahrer die Kontrolle, prallte auf die Front des Streifenwagens und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte er sich leicht.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille, weswegen ihm in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen wurde.

Den alkoholisierten E-Scooter-Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Durch die Kollision entstand zudem Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro am Streifenwagen.

