LPI-GTH: Berauscht und ohne Erlaubnis
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 21-jähriger BMW-Fahrer wurde in der Nacht gegen 01.15 Uhr in der Zimmerstraße kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (ak)
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
