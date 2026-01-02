Feuerwehr Minden

FW Minden: Ruhiger Jahreswechsel in Minden

Minden (ots)

Die Mindener Bürgerinnen und Bürger hatten seitens Feuerwehr und Rettungsdienst einen guten Start ins neue Jahr. Insgesamt rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr 11 mal aus. Die meisten Einsätze gab es wie erwartet in der Nacht nach 00:00 Uhr. Es handelte sich überwiegend um Kleinbrände die vermutlich durch unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwekrskörpern entstanden sind. Kurz nach dem Jahreswechsel rückten die Kräfte zu einem gemeldeten Wohnungsbrand mit Feuerschein auf dem Balkon zum Mittelweg aus. Vor Ort stellte sich heraus dass eine fehlgeleitete Silvesterrakete die Ursache für den Einsatz war. Die Einsatzlage konnte mithilfe der Drehleiter schnell geklärt werden werden.

Im Einsatz in der Nacht befanden sich die Berufsfeuerwehr und die freiwilligen Einheiten Stadtmitte und Dützen.

Im Rettungsdienst wurden circa 40 Einsätze durchgeführt. Das Einsatzspektrum war normal, dennoch gab es einen Einsatz mit einer Verletzten Person durch Feuerwerkskörper.

Trotz teilweise überreizter Stimmung gab es keine Übergriffe gegen die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell