POL-WE: Mittelhessen: Eine Polizei-Pressestelle, ein Newsroom, eine Telefonnummer

Friedberg (ots) - Butzbach: Mit Wechseltrick Beute gemacht In einer Drogerie in der Weiseler Straße gab ein Unbekannter am Mittwochnachmittag (25.06.2025) gegen 16:30 Uhr vor, an der Kasse Geld wechseln zu wollen. Hierbei verwickelte er die Kassiererin in ein Gespräch und schaffte es dadurch unbemerkt zwei 50 EUR-Scheine zu stehlen. Der Täter wird als etwa 30 Jahre ...

mehr