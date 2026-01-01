Feuerwehr Minden

FW Minden: Mehrere Einsätze, dennoch insgesamt ein ruhiger Jahreswechsel bei der Feuerwehr Minden

MINDEN (ots)

Die Feuerwehr Minden konnte trotz einiger Einsätze im Rettungsdienst und Brandschutz einen insges ruhigen Jahreswechsel 2025/2026 verzeichnen. Die Abarbeitung der Einsätze verlief ohne besondere Auffälligkeiten oder direktes zielen mit Feuerwerkskörpern auf Einsatzkräfte bzw. Einsatzfahrzeuge. Der Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Einheiten Dützen und Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr rücketen in der Silvesternacht insgesamt 10 mal aus. Achtmal handelte es sich hierbei um Kleinbrände von brennenden Feuerwerksresten, Nachlöscharbeiten von brennenden (Rest-)Mülltonnen sowie in einem Fall von mutmaßlich durch Feuerwerkskörper entfachter Vegetation an der Stiftsallee. Größeren Aufwandes bedurfte es hierbei bei einem Brnad eines Altkleidercontainers an der Feldstraße: für eine effektive Brandbekämpfung musste das Schloss des Behälters zunächst mit einem Trennschleifer geöffnet werden (Bilder im Anhang). Am Container entstand durch den Brand ein erheblicher Sachsachden. In zwei Fällen konnte das schnelle Eingreifen der Feuerwehr jedoch schlimmeres verhindern: Am Mittelweg setzte vermutlich eine verirrte Silvesterrakete um kurz nach 0 Uhr Gegenstände auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand. Im weiteren Verlauf der Nacht brannte eine Mülltonne an der Hausfassade stehend im Ortsteil Bärenkämpen. Ein Übergriff auf die Gebäudestruktur konnte jeweils verhindert werden, sodass nur geringer Sachschaden entstand und die Einsätze rasch beendet waren. Verletzt wurde niemand. Im Rettungsdienst waren ab 23:00 Uhr des 31.12.25 bis früh in die Morgenstunden 16 Rettungswageneinsätze und zwei Krankentransporte zu verzeichnen. Dreimal wurde das Notarzteinsatzfahrzeug an einer Einsatzstelle benötigt. Nur rund ein drittel der Einsätze Stand im Zusammenhang mit Silvesterfeierlichkeiten. Verletzungen durch Feuerwerkskörper lagen (zum Glück) keine vor.

Die Feuerwehr Minden wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein sicheres und unfallfreies Jahr 2026.

