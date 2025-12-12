Feuerwehr Minden

FW Minden: PKW im Vollbrand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Minden-Meißen (ots)

Freitag Vormittag wurde die Feuerwehr Minden zu einem PKW- Brand in den Stadtteil Meißen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine Rauchsäule wahrnehmen. Bei Eintreffen stand der gemeldetete PKW auf der Straße stehend bereits im Vollbrand. Die Insassen hatten das Fahrzeug bereits selbständig und unverletzt verlassen. Ein sofort zur Brandbekämpfung eingesetzter Trupp der Feuerwehr ging unter schweren Atemschutz mit einem C- Rohr vor und konnte den Brand schnell löschen. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 7 Einsatzkräften. Zur Sicherung der Einsatzstelle/ Löschmaßnahmen musste die Cluß durch die Polizei kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell