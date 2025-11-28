Feuerwehr Minden

FW Minden: Feuer in Stadtbibliothek

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Minden (ots)

Die Feuerwehr Minden wurde in den frühen Morgenstunden zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in das Bildungszentrum Weingarten alarmiert. Bei Eintreffen war bereits von außen Feuerschein in der Satdtbibliothek im 1. Obergeschoss sichtbar. Es erfolgte sofort eine Nachalarmierung weiterer Kräfte. Durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte wurde direkt mit der Brandbekämpfung begonnen. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung, wodurch eine weitere Brandausbreitung effektiv verhindert werden konnte. Der Brandrauch breitete sich über das 1. und 2. Obergeschoß aus, was zu umfangreichen Lüftungsmaßnahmen führte. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

Seitens der Feuerwehr Minden war die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr mit den Einheiten Stadtmitte, Bölhorst-Häverstädt und der Sondergruppe IuK im Einsatz. Der initial alarmierte Rettungsdienst wurde nicht benötigt.

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell