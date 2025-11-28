PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Minden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Minden

FW Minden: Feuer in Stadtbibliothek

FW Minden: Feuer in Stadtbibliothek
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Minden (ots)

Die Feuerwehr Minden wurde in den frühen Morgenstunden zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in das Bildungszentrum Weingarten alarmiert. Bei Eintreffen war bereits von außen Feuerschein in der Satdtbibliothek im 1. Obergeschoss sichtbar. Es erfolgte sofort eine Nachalarmierung weiterer Kräfte. Durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte wurde direkt mit der Brandbekämpfung begonnen. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung, wodurch eine weitere Brandausbreitung effektiv verhindert werden konnte. Der Brandrauch breitete sich über das 1. und 2. Obergeschoß aus, was zu umfangreichen Lüftungsmaßnahmen führte. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

Seitens der Feuerwehr Minden war die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr mit den Einheiten Stadtmitte, Bölhorst-Häverstädt und der Sondergruppe IuK im Einsatz. Der initial alarmierte Rettungsdienst wurde nicht benötigt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Minden
Telefon: 0571 8387 0
E-Mail: Leitung-Feuerwehr@minden.de
www.minden.de/112

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Minden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Minden
Weitere Meldungen: Feuerwehr Minden
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren