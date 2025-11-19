Feuerwehr Minden

FW Minden: Wasserrettungseinsatz am Abend

Minden (ots)

Am Abend des 19.11.2025 erreichte die Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst des Kreises Minden-Lübbecke die Meldung, im Bereich des Bayernrings im Mindener Stadtteil Bärenkämpen sei eine Person in den Mittellandkanal gesprungen. Gegen 19:40Uhr erfolgte daraufhin eine umfangreiche Alarmierung von Einheiten der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei.

Durch die ersteintreffenden Kräfte der Berufsfeuerwehr wurde ein Schlauchboot zu Wasser gebracht und der Suchbereich mittels Drehleiter großflächig ausgeleuchtet. Vom Ufer aus erfolgte die Personensuche unter Zuhilfenahme von Scheinwerfern und Wärmebildkameras. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützten und intensivierten diese Maßnahmen im weiteren Verlauf. Die Wasserschutzpolizei brachte ein zusätzliches Boot in den Einsatz, Taucher und Rettungsdienstpersonal befanden sich in Bereitstellung.

Trotz umfangreicher Suche, die auch über den gemeldeten Bereich hin ausgedehnt wurde, konnte im Wasser keine Person gefunden werden. Die Polizei ortete das Mobiltelefon der vermissten Person im Stadtteil Bärenkämpen fernab des Mittellandkanals und konnte sie schließlich durchnässt aber unversehrt antreffen. Alle eingesetzten Einheiten brachen daraufhin den Einsatz ab.

Seitens der Feuerwehr Minden befanden sich der Löschzug der Berufsfeuerwehr, die Einheit Stadtmitte, die Sondergruppe Information und Kommunikation, sowie der Rettungsdienst mit Notarzt im Einsatz. Hinzu kamen die Tauchergruppe der Feuerwehr Petershagen, die Wasserschutzpolizei, sowie mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeiwache Minden.

