Feuerwehr Minden

FW Minden: PKW-Brand in Garagenkomplex

Minden (ots)

Die Feuerwehr Minden wurde am 11.12.2025 gegen 23:16 Uhr von Passanten zu einem PKW-Brand im Bereich der Ringstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der PKW in der Garage bereits in Vollbrand. Zur Brandbekämpfung und zur Verhinderung der Brandausbreitung auf die benachbarten Garagen wurden insgesamt drei Trupps unter Pressluftatmer eingesetzt. Zudem wurden zur Kontrolle die benachbarten Garagen geöffnet. Zum Zwecke der Nachlöscharbeiten zog die Feuerwehr den PKW mittels Greifzug aus der Garage. Während der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann an der Hand und wurde zur Abklärung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Eingesetzt waren neben dem Löschzug der Berufsfeuerwehr auch die Löschgruppen Stadtmitte und Bölhorst sowie der Rettungsdienst mit insgesamt 30 Einsatzkräften. Der Sachschaden liegt geschätzt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell