FW Minden: FW Minden: Schwerer Verkehrsunfall in Minderheide

Minden (ots)

Am Freitagvormittag gegen 08:30 Uhr wurde der Rettungsdienst und die Feuerwehr Minden zu einem Verkehrsunfall in die Minderheide gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein PKW aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn Petershäger Weg abgekommen sein musste. Der PKW mit einem Insassen fuhr zunächst über ein Feld und querte noch die Straße Sieben Bauern, bevor er auf einem Hof mit großer Wucht an einem Baum zum Stehen kam. Der Fahrer des Wagens wurde dabei lebensgefährlich verletzt und nicht bei Bewusstsein, war jedoch nicht eingeklemmt und konnte von Ersthelfern vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Patient wurde vor Ort durch den Rettungsdienst und Feuerwehrkräfte reanimiert und in das nächstgelegene Klinikum transportiert. Nach der Sicherung des Fahrzeuges und Aufnahme auslaufender Betriebsmittel wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Alarmiert waren zwei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug und der Rüstzug der Berufsfeuerwehr sowie die Einheit Hahlen, welche jedoch am Standort verbeleiben konnte.

