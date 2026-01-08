Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Herresbach (ots)

Am 03.01.2026 wurde durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf einem Parkplatz an der B 412 / Gemarkung 56729 Herresbach das Abstellen von Kanistern mit unbekannter Flüssigkeit festgestellt. Laut Aufschrift auf den Kanistern soll es sich bei dem Inhalt um Natronbleichlauge bzw. Frostschutzmittel handeln.

Hinweise zu den Verursachern werden an die Kriminalinspektion Mayen erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell