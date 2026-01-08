PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Herresbach (ots)

Am 03.01.2026 wurde durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf einem Parkplatz an der B 412 / Gemarkung 56729 Herresbach das Abstellen von Kanistern mit unbekannter Flüssigkeit festgestellt. Laut Aufschrift auf den Kanistern soll es sich bei dem Inhalt um Natronbleichlauge bzw. Frostschutzmittel handeln.

Hinweise zu den Verursachern werden an die Kriminalinspektion Mayen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
  • 07.01.2026 – 07:13

    POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht in der Kirchstraße in Kottenheim am 06.01.2026

    Kottenheim (ots) - In der Kirchstraße in Kottenheim kam es am 06.01.2026 gegen 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren Multivan ordnungsgemäß in Längsaufstellung am Fahrbahnrand geparkt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug vermutlich von einem rangierenden PKW beschädigt. Der Unfallverursacher verließ anschließend die ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 09:11

    POL-PDMY: Brand eines Holzunterstandes in Büchel

    Büchel (ots) - In der Nacht vom 01. auf den 02.Januar 2026 kam es auf einem Grundstück Hauptstraße/ Ecke Herrenstraße in Büchel zu einem Vollbrand eines Holzunterstandes mit Brennholz. Dank der Aufmerksamkeit von zufällig vorbeifahrenden Bundeswehrangehörigen und dem schnellen Eingreifen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Büchel, Gevenich, UImen und Alflen konnte ein Übergreifen des Brandes auf ein ...

    mehr
