LPI-GTH: Unfall mit Linienbus
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Gegen 14.15 Uhr kam es gestern an der Kreuzung Sophienstraße und Theaterplatz zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Kia-Fahrerin beabsichtigte vom Theaterplatz aus in die Sophienstraße abzubiegen und kollidierte mit dem querenden 25-jährigen Linienbus-Fahrer. Es entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (ak)
