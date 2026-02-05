PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Linienbus

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gegen 14.15 Uhr kam es gestern an der Kreuzung Sophienstraße und Theaterplatz zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Kia-Fahrerin beabsichtigte vom Theaterplatz aus in die Sophienstraße abzubiegen und kollidierte mit dem querenden 25-jährigen Linienbus-Fahrer. Es entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Notruf missbraucht

    Gotha (ots) - Gestern Abend wählte ein 42-jähriger Mann den Notruf und gab vor, Schmerzen zu haben und Hilfe zu benötigen. Mit Eintreffen des Rettungswagens gab der Mann an, dass kein solcher Notfall vorliegt und er lediglich nachhause gefahren werden wollte. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen Notrufmissbrauch wurde eingeleitet. Der Missbrauch von Notrufen blockiert Hilfe für echte Notfälle und kann im Ernstfall Leben gefährden. Daher sollte der Notruf nur ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Auseinandersetzung auf Parkplatz - Zeugen gesucht

    Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern kam es vor einem Baumarkt in der Ohrdrufer Straße gegen 17.50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Ein 31-Jähriger (irakisch) wurde von zwei unbekannten männlichen Tätern festgehalten und geschlagen. Der Mann wurde leicht verletzt. Die beiden Unbekannten flüchteten. Zeugen, die zur Personalienfeststellung der beiden Männer beitragen ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Garagenbrand

    Berka/Werra (Wartburgkreis) (ots) - Am gestrigen späten Nachmittag kam es in der Poststraße zu einem Brand einer Garage. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren