LPI-GTH: Auseinandersetzung
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Gestern Nachmittag kam es an einer weiterführenden Schule zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Schülern. Dabei wurde ein 11-Jähriger schwer verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei Eisenach zu den genauen Tatabläufen und den Tatbeteiligten dauern an. (ah)
