PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag kam es an einer weiterführenden Schule zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Schülern. Dabei wurde ein 11-Jähriger schwer verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei Eisenach zu den genauen Tatabläufen und den Tatbeteiligten dauern an. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Unfall mit Linienbus

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Gegen 14.15 Uhr kam es gestern an der Kreuzung Sophienstraße und Theaterplatz zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Kia-Fahrerin beabsichtigte vom Theaterplatz aus in die Sophienstraße abzubiegen und kollidierte mit dem querenden 25-jährigen Linienbus-Fahrer. Es entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Notruf missbraucht

    Gotha (ots) - Gestern Abend wählte ein 42-jähriger Mann den Notruf und gab vor, Schmerzen zu haben und Hilfe zu benötigen. Mit Eintreffen des Rettungswagens gab der Mann an, dass kein solcher Notfall vorliegt und er lediglich nachhause gefahren werden wollte. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen Notrufmissbrauch wurde eingeleitet. Der Missbrauch von Notrufen blockiert Hilfe für echte Notfälle und kann im Ernstfall Leben gefährden. Daher sollte der Notruf nur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren