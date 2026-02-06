LPI-GTH: Vermisste aufgefunden
Sülzenbrücken (Ilm-Kreis) (ots)
Die seit dem 04.02.2026 vermisste 15-Jährige wurde gestern Abend im Raum Erfurt wohlbehalten aufgegriffen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell