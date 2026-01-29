PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Autoaufbruch

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, ein Auto in der Straße "Am Harzhübel" aufzubrechen. Der Wagen war zwischen 21:30 Uhr und 9:30 Uhr verschlossen am Fahrbahnrand abgestellt. Als der Fahrer am Mittwochmorgen zu dem Pkw zurückkehrte, stellte er Hebelspuren und Beschädigungen an den Türen fest. Gestohlen wurde nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 0631 369 13312 zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
