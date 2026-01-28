Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei warnt vor Trickbetrügern im Internet

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 24-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Er steht im Verdacht, über Anzeigenportale im Internet gefälschte Gutscheine verkauft zu haben, unter anderem für Opernveranstaltungen. Diese kamen einer Mitarbeiterin aber verdächtig vor, da sie nicht echt aussahen. Das meldete die Frau der Polizei. Ein ähnliches Vorgehen wurde bei einem Theater-Webshop festgestellt. Auch hier wurden durch den Tatverdächtigen vermeintliche Gutscheine zum Kauf angeboten, die sich als nicht echt herausstellten. Hierbei ist ein Schachschaden von insgesamt mehreren Hundert Euro für die Einrichtungen entstanden. Die Polizei möchte auf diesem Wege darüber informieren, dass es viele Arten von Betrug im Internet gibt und mahnt zur Vorsicht, vor allem bei vermeintlichen Schnäppchen. Weitere Tipps finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/8lame |laa/cri

