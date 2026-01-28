Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag durchsuchte die Kriminalpolizei zwei Wohnungen im Stadtgebiet. Beamte einer Spezialeinheit unterstützten dabei.

Angeordnet hatte die Durchsuchungen das Amtsgericht Kaiserslautern. Die Einsatzkräfte waren auf der Suche nach einem Tatverdächtigen, der einer Haftanstalt zugeführt werden sollte. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen Betäubungsmittelkriminalität.

Da der Verdächtige im Vorfeld schon wegen Verstößen gegen das Waffengesetz auffiel, war der Einsatz einer Spezialeinheit des Präsidiums für Einsatz, Logistik und Technik geboten.

Die Polizisten konnten den Gesuchten in keiner der Wohnungen antreffen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann zwischenzeitlich eine stationäre medizinische Behandlung begonnen hatte, der in Absprache mit dem zuständigen Amtsgericht Vorrang eingeräumt wurde. | kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell