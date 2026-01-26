PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einsatzwagen landet im Bachbett

Offenbach-Hundheim (Kreis Kusel) (ots)

Ein Funkstreifenwagen der Polizei Lauterecken ist am Montagmittag von der Talstraße abgekommen und im Talbach gelandet. Eine 23-jährige Polizistin und ihr 43-jähriger Streifenpartner wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellen Erkenntnissen sind die Beamten nicht verletzt. Die Polizisten befanden sich auf einer Einsatzfahrt ohne Blaulicht und Martinshorn. Derzeit besteht der Verdacht, der 43-Jährige könnte im Kurvenbereich mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren sein. Das Auto wurde mithilfe eines Abschleppwagens aus dem Bachbett geborgen. Am Wagen entstand vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Den Unfall nahm die Polizei Kusel auf. Dort werden aus Gründen der Neutralität auch die Ermittlungen geführt. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

  • 22.01.2026 – 10:10

    POL-PPWP: Versuchter Mord: 19-Jähriger in Untersuchungshaft

    Pirmasens (ots) - Nach den aktuellen Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden griff am Montag ein 19-Jähriger seinen Nachbarn körperlich an - mutmaßlichen in der Absicht, ihn zu töten. Die Tat ereignete sich gegen 20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet. Der ältere Mann wurde dabei leicht verletzt. Andere Hausbewohner wurden auf das Geschehen in der Wohnung aufmerksam. Sie eilten dem Nachbarn zur Hilfe und ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 12:19

    POL-PPWP: Trickdiebstahl

    Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Dienstagmittag ist ein 78-Jähriger Trickdieben zum Opfer gefallen. Zwei Unbekannte sprachen den Mann auf einem Supermarktparkplatz an. Unter einem Vorwand überzeugten sie ihn, sie mit zu sich nach Hause zu nehmen und hereinzubitten. Während einer der Täter den Hausbewohner ablenkte, entwendete der andere mehrere Wertgegenstände. Direkt nachdem die Diebe das Haus verlassen hatten, bemerkte der 78-Jährige den ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:43

    POL-PPWP: Einbruchsversuch gescheitert

    Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Obwohl die Täter an mehreren Stellen versuchten, in das Gebäude einzudringen, gelang es ihnen nicht, sich Zutritt zu einem Wohnhaus in der Kottweiler Straße zu verschaffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten Unbekannte zwischen Freitagabend und Dienstagvormittag, in das Haus einzubrechen. Da sich dieses Vorhaben offenbar schwieriger gestaltete als angenommen, ...

    mehr
