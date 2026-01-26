Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einsatzwagen landet im Bachbett

Offenbach-Hundheim (Kreis Kusel) (ots)

Ein Funkstreifenwagen der Polizei Lauterecken ist am Montagmittag von der Talstraße abgekommen und im Talbach gelandet. Eine 23-jährige Polizistin und ihr 43-jähriger Streifenpartner wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellen Erkenntnissen sind die Beamten nicht verletzt. Die Polizisten befanden sich auf einer Einsatzfahrt ohne Blaulicht und Martinshorn. Derzeit besteht der Verdacht, der 43-Jährige könnte im Kurvenbereich mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren sein. Das Auto wurde mithilfe eines Abschleppwagens aus dem Bachbett geborgen. Am Wagen entstand vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Den Unfall nahm die Polizei Kusel auf. Dort werden aus Gründen der Neutralität auch die Ermittlungen geführt. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell