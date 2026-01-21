Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchsversuch gescheitert

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Obwohl die Täter an mehreren Stellen versuchten, in das Gebäude einzudringen, gelang es ihnen nicht, sich Zutritt zu einem Wohnhaus in der Kottweiler Straße zu verschaffen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten Unbekannte zwischen Freitagabend und Dienstagvormittag, in das Haus einzubrechen. Da sich dieses Vorhaben offenbar schwieriger gestaltete als angenommen, probierten die Täter verschiedene Zugangswege aus. Dabei verursachten sie Sachschaden. Letztlich scheiterte der Einbruchsversuch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen Freitag, dem 16. Januar, gegen 17:30 Uhr und Dienstag, dem 20. Januar, gegen 11:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Kottweiler Straße 18 beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. | kle

