PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchsversuch gescheitert

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Obwohl die Täter an mehreren Stellen versuchten, in das Gebäude einzudringen, gelang es ihnen nicht, sich Zutritt zu einem Wohnhaus in der Kottweiler Straße zu verschaffen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten Unbekannte zwischen Freitagabend und Dienstagvormittag, in das Haus einzubrechen. Da sich dieses Vorhaben offenbar schwieriger gestaltete als angenommen, probierten die Täter verschiedene Zugangswege aus. Dabei verursachten sie Sachschaden. Letztlich scheiterte der Einbruchsversuch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen Freitag, dem 16. Januar, gegen 17:30 Uhr und Dienstag, dem 20. Januar, gegen 11:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Kottweiler Straße 18 beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 10:52

    POL-PPWP: Einbruch in Geschäft

    Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter in einen Laden in der Bahnstraße ein. Sie beschädigten eine Tür und erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Betrag. Wie sich herausstellte, war das Geschäft bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit Ziel von Einbrechern. Anfang Januar erbeuteten Unbekannte einen ähnlichen Betrag. Der Schaden, der durch die beiden Einbrüche an der Tür und der Einrichtung entstand, wird zum ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 12:58

    POL-PPWP: Taschendiebe angeln sich Bargeld

    Kaiserslautern (ots) - Nachdem sie sich gerade erst an einem Geldautomaten Bargeld geholt hatte, ist eine Frau aus der Südwestpfalz am Montag in der Innenstadt Opfer von Taschendieben geworden. Nach Angaben der Seniorin hob sie gegen 10.15 Uhr einen vierstelligen Betrag von ihrem Konto ab und steckte das Geld in ihre Umhängetasche. Anschließend besuchte sie das Einkaufszentrum am Fackelrondell. Dort fiel der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren