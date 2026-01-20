PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 90-Jähriger verliert 22.000 Euro an falsche Sparkassen-Mitarbeiter

POL-PPWP: 90-Jähriger verliert 22.000 Euro an falsche Sparkassen-Mitarbeiter
  • Bild-Infos
  • Download

Kaiserslautern (ots)

Ein 90-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet ist von Betrügern um seine Ersparnisse gebracht worden. Die Täter gaben sich als Mitarbeiter einer Sparkasse aus und überzeugten den Senior davon, sein angespartes Geld auf Echtheit überprüfen zu lassen. Am Abend übergab der Rentner einem angeblichen Außendienstmitarbeiter der Bank 22.000 Euro in bar. Erst im Nachhinein kam dem Mann der Verdacht, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, und er informierte die Polizei. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Die Beamten haben jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt:

Vorsicht bei unerwarteten Anrufen oder E-Mails

Echte Banken fragen niemals unaufgefordert nach persönlichen Daten wie PIN, TAN, Passwörtern oder Kontodetails. Seien Sie besonders skeptisch, wenn sich jemand am Telefon als Bankmitarbeiter ausgibt und Sie unter Druck setzt.

Keine sensiblen Daten preisgeben

Geben Sie niemals Ihre Bankdaten, Kreditkartennummern oder Zugangscodes weiter - weder am Telefon noch per E-Mail oder SMS. Ihre Bank kennt diese Daten bereits und würde Sie nie danach fragen.

Rückruf über die offizielle Banknummer

Wenn Sie unsicher sind, legen Sie auf und rufen Sie Ihre Bank über die offizielle, Ihnen bekannte Telefonnummer zurück. Nutzen Sie dabei nicht die Nummer, die Ihnen der Anrufer genannt hat.

Keine Fernwartung oder Softwareinstallation zulassen

Lassen Sie niemals zu, dass ein angeblicher Bankmitarbeiter per Fernzugriff auf Ihren Computer zugreift oder Sie auffordert, Software zu installieren. Das ist ein klassisches Betrugsmuster.

Keine Geldüberweisungen auf Aufforderung

Überweisen Sie niemals Geld auf ein anderes Konto, nur weil Sie dazu aufgefordert werden - selbst wenn der Anrufer behauptet, es handele sich um eine Sicherheitsprüfung oder eine "Rücküberweisung".

Niemals Geld an Fremde übergeben

Geben Sie niemals Bargeld, Wertgegenstände oder Kreditkarten an unbekannte Personen weiter - egal, welche Begründung diese nennen. Echte Bankmitarbeiter oder Behörden holen niemals Geld oder Wertsachen bei Ihnen ab.

Familie oder Vertrauenspersonen einbeziehen

Bei Zweifeln oder ungewöhnlichen Anfragen holen Sie sich Rat bei Angehörigen oder einer Vertrauensperson. Betrüger setzen ihre Opfer oft unter Zeitdruck, um schnelle Entscheidungen zu erzwingen.

Strafanzeige bei Verdacht

Falls Sie Opfer eines Betrugsversuchs geworden sind oder verdächtige Anrufe erhalten haben, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei. Informieren Sie auch Ihre Bank, um weitere Schritte einzuleiten.

Echte Banken fordern Sie nie auf, vertrauliche Daten preiszugeben, Geld zu überweisen oder Bargeld zu übergeben. Im Zweifel: Auflegen, nachdenken, Vertrauensperson oder Bank kontaktieren! |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 12:58

    POL-PPWP: Taschendiebe angeln sich Bargeld

    Kaiserslautern (ots) - Nachdem sie sich gerade erst an einem Geldautomaten Bargeld geholt hatte, ist eine Frau aus der Südwestpfalz am Montag in der Innenstadt Opfer von Taschendieben geworden. Nach Angaben der Seniorin hob sie gegen 10.15 Uhr einen vierstelligen Betrag von ihrem Konto ab und steckte das Geld in ihre Umhängetasche. Anschließend besuchte sie das Einkaufszentrum am Fackelrondell. Dort fiel der ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 12:56

    POL-PPWP: Vorsicht bei Geldforderungen von Internet-Bekanntschaften!

    Kaiserslautern (ots) - Einen mutmaßlichen Fall von sogenanntem "Love-Scamming" hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am Montag bei der Kriminalpolizei angezeigt. Wie die 67-Jährige berichtete, hatte sie sich in den zurückliegenden Wochen über Internet mit einem angeblichen amerikanischen Ingenieur Nachrichten geschrieben. Weil der Mann im Verlauf der ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 15:39

    POL-PPWP: 20-Jähriger aus Krankenhaus verwiesen

    Kaiserslautern (ots) - Ein Mann hat am Sonntagmorgen in der Notaufnahme des Krankenhauses randaliert. Die alarmierten Beamten forderten den 20-Jährigen auf zu gehen, was er aber nicht tat. Selbst ein Platzverweis und die Androhung, ihn notfalls mit körperlichem Zwang aus dem Klinikum zu transportieren, hatten keinen Erfolg. Letztlich blieb den Einsatzkräften nichts mehr übrig als den Mann gegen seinen Willen nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren