Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 20-Jähriger aus Krankenhaus verwiesen

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann hat am Sonntagmorgen in der Notaufnahme des Krankenhauses randaliert. Die alarmierten Beamten forderten den 20-Jährigen auf zu gehen, was er aber nicht tat. Selbst ein Platzverweis und die Androhung, ihn notfalls mit körperlichem Zwang aus dem Klinikum zu transportieren, hatten keinen Erfolg. Letztlich blieb den Einsatzkräften nichts mehr übrig als den Mann gegen seinen Willen nach draußen zu bringen, was er mit wüsten Beschimpfungen quittierte. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Beleidigung und Verdachts des Hausfriedensbruchs strafrechtlich ermittelt. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

