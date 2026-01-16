Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionisten auf dem Parkplatz Schweinsdell

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend sind zwei Männer auf dem Parkplatz Schweinsdell durch exhibitionistische Handlungen aufgefallen. Einer der Männer zeigte dabei sein Geschlechtsteil offen, während sich der andere mit der Hand in seiner Hose mutmaßlich im Schritt berührte. Die beiden Unbekannten liefen um ein Fahrzeug von Zeugen herum und verschwanden anschließend im angrenzenden Wald.

Die Zeugen konnten die Verdächtigen wie folgt beschreiben: Der erste Mann ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und trug Arbeitskleidung. Er hat einen sogenannten Bierbauch, wenige und kurze Haare, fast kahlköpfig. Der zweite Mann ist ebenfalls zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hat graue Haare, die nach hinten gekämmt waren. Er trug blaue Jeans und eine dunkel gesteppte Daunenjacke.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der Männer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell