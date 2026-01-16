Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebstahl - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kaiserslautern (ots)

Eine 89-Jährige meldete am Donnerstag einen Taschendiebstahl. Nach Angaben der Seniorin stellte sich ihr in der Schneiderstraße eine unbekannte Frau in den Weg und verwickelte sie in ein längeres Gespräch. Währenddessen wurde der rote Geldbeutel der Rentnerin, der sich in ihrem Rucksack befand, entwendet. Vermutlich hatte die Unbekannte Komplizen, die unbemerkt zugriffen. Die Diebe erbeuteten das Portemonnaie mitsamt eines mittleren dreistelligen Bargeldbetrags. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell