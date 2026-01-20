Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe angeln sich Bargeld

Kaiserslautern (ots)

Nachdem sie sich gerade erst an einem Geldautomaten Bargeld geholt hatte, ist eine Frau aus der Südwestpfalz am Montag in der Innenstadt Opfer von Taschendieben geworden. Nach Angaben der Seniorin hob sie gegen 10.15 Uhr einen vierstelligen Betrag von ihrem Konto ab und steckte das Geld in ihre Umhängetasche. Anschließend besuchte sie das Einkaufszentrum am Fackelrondell. Dort fiel der 84-Jährigen schließlich auf, dass der Umschlag mit dem Bargeld verschwunden ist. Als Tatverdächtige kommt eine Frau in Frage, die auf der Rolltreppe dicht hinter der Seniorin stand. Von dieser ist nur bekannt, dass sie etwa 23 bis 25 Jahre alt und ungefähr 1,65 bis 1,70 Meter groß gewesen sein soll. Sie habe dunkle gelockte, schulterlange Haare und sprach mit ausländischem Akzent. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder weitere Hinweise auf die Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

