PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorsicht bei Geldforderungen von Internet-Bekanntschaften!

Kaiserslautern (ots)

Einen mutmaßlichen Fall von sogenanntem "Love-Scamming" hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am Montag bei der Kriminalpolizei angezeigt. Wie die 67-Jährige berichtete, hatte sie sich in den zurückliegenden Wochen über Internet mit einem angeblichen amerikanischen Ingenieur Nachrichten geschrieben. Weil der Mann im Verlauf der Online-Unterhaltung angab, für besondere Umstände Geld zu benötigen, übermittelte die Frau ihm mehrere tausend Euro. Als nun aber eine weitere Geldforderung eintraf - mit der Begründung, er befinde sich wegen eines Unfalls mit seinem Projekt in einem finanziellen Notstand, wurde die 67-Jährige stutzig.

Sie entschloss sich, die Polizei um Rat zu fragen und zeigte den Beamten den Chatverlauf. Die Polizisten rieten ihr dazu, keine weiteren Zahlungen vorzunehmen und den Kontakt zu blockieren, da es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Betrüger handelt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts ist eingeleitet.

Unsere Empfehlung: Wenn Internet-Bekanntschaften anfangen, um Geld zu bitten, sollten Sie misstrauisch werden. Auch wenn Ihre Hilfsbereitschaft groß ist: Leisten Sie keine vorschnellen Zahlungen an Menschen, die Sie nicht kennen und deren "Geschichten" Sie nicht prüfen können. Weitere Informationen und Tipps zum Thema "Scamming" finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/TjPh0 |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 15:39

    POL-PPWP: 20-Jähriger aus Krankenhaus verwiesen

    Kaiserslautern (ots) - Ein Mann hat am Sonntagmorgen in der Notaufnahme des Krankenhauses randaliert. Die alarmierten Beamten forderten den 20-Jährigen auf zu gehen, was er aber nicht tat. Selbst ein Platzverweis und die Androhung, ihn notfalls mit körperlichem Zwang aus dem Klinikum zu transportieren, hatten keinen Erfolg. Letztlich blieb den Einsatzkräften nichts mehr übrig als den Mann gegen seinen Willen nach ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 11:10

    POL-PPWP: Taschendiebstahl - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Kaiserslautern (ots) - Eine 89-Jährige meldete am Donnerstag einen Taschendiebstahl. Nach Angaben der Seniorin stellte sich ihr in der Schneiderstraße eine unbekannte Frau in den Weg und verwickelte sie in ein längeres Gespräch. Währenddessen wurde der rote Geldbeutel der Rentnerin, der sich in ihrem Rucksack befand, entwendet. Vermutlich hatte die Unbekannte Komplizen, die unbemerkt zugriffen. Die Diebe erbeuteten ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 11:08

    POL-PPWP: Exhibitionisten auf dem Parkplatz Schweinsdell

    Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagabend sind zwei Männer auf dem Parkplatz Schweinsdell durch exhibitionistische Handlungen aufgefallen. Einer der Männer zeigte dabei sein Geschlechtsteil offen, während sich der andere mit der Hand in seiner Hose mutmaßlich im Schritt berührte. Die beiden Unbekannten liefen um ein Fahrzeug von Zeugen herum und verschwanden anschließend im angrenzenden Wald. Die Zeugen konnten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren