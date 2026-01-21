PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Geschäft

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter in einen Laden in der Bahnstraße ein. Sie beschädigten eine Tür und erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Betrag. Wie sich herausstellte, war das Geschäft bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit Ziel von Einbrechern. Anfang Januar erbeuteten Unbekannte einen ähnlichen Betrag. Der Schaden, der durch die beiden Einbrüche an der Tür und der Einrichtung entstand, wird zum jetzigen Zeitpunkt auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eigeleitet. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

