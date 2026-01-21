PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickdiebstahl

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Dienstagmittag ist ein 78-Jähriger Trickdieben zum Opfer gefallen. Zwei Unbekannte sprachen den Mann auf einem Supermarktparkplatz an. Unter einem Vorwand überzeugten sie ihn, sie mit zu sich nach Hause zu nehmen und hereinzubitten.

Während einer der Täter den Hausbewohner ablenkte, entwendete der andere mehrere Wertgegenstände. Direkt nachdem die Diebe das Haus verlassen hatten, bemerkte der 78-Jährige den Diebstahl und verständigte die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 11:43

    POL-PPWP: Einbruchsversuch gescheitert

    Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Obwohl die Täter an mehreren Stellen versuchten, in das Gebäude einzudringen, gelang es ihnen nicht, sich Zutritt zu einem Wohnhaus in der Kottweiler Straße zu verschaffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten Unbekannte zwischen Freitagabend und Dienstagvormittag, in das Haus einzubrechen. Da sich dieses Vorhaben offenbar schwieriger gestaltete als angenommen, ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 10:52

    POL-PPWP: Einbruch in Geschäft

    Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter in einen Laden in der Bahnstraße ein. Sie beschädigten eine Tür und erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Betrag. Wie sich herausstellte, war das Geschäft bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit Ziel von Einbrechern. Anfang Januar erbeuteten Unbekannte einen ähnlichen Betrag. Der Schaden, der durch die beiden Einbrüche an der Tür und der Einrichtung entstand, wird zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren