POL-PPWP: Trickdiebstahl

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Dienstagmittag ist ein 78-Jähriger Trickdieben zum Opfer gefallen. Zwei Unbekannte sprachen den Mann auf einem Supermarktparkplatz an. Unter einem Vorwand überzeugten sie ihn, sie mit zu sich nach Hause zu nehmen und hereinzubitten.

Während einer der Täter den Hausbewohner ablenkte, entwendete der andere mehrere Wertgegenstände. Direkt nachdem die Diebe das Haus verlassen hatten, bemerkte der 78-Jährige den Diebstahl und verständigte die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | kle

