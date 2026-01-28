PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlicher Autoknacker gefasst

Kreis Kaiserslautern (ots)

Zwei Männer sollen in der Nacht zum Mittwoch in der Hauptstraße versucht haben, ein Auto aufzubrechen. Das hatte eine Anwohnerin gegen 2.30 Uhr der Polizei telefonisch gemeldet. Die beiden Tatverdächtigen wurden offenbar von ihr "gestört", ließen von ihrem Vorhaben ab und machten sich zu Fuß aus dem Staub. Eine Streife fand in der Nähe ein verdächtiges Fahrzeug und unterzog es einer Verkehrskontrolle. Im Auto wurden mehrere Werkzeuge und eine mutmaßliche Eigenkonstruktion gefunden, die als Öffnungshilfe dienen könnte. Der 24-jährige Fahrer wurde zur Polizei gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Die Ermittlungen dauern an. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

