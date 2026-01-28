Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Grabschmuck gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben auf dem Friedhof in Miesau Grabschmuck entwendet. Wie der Anzeigenerstatter gegenüber der Polizei mitteilte, hatten die Täter unter anderem eine Grabschale entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 600 Euro.

Ereignet hat sich die Straftat zwischen Freitag, 14. Januar, und Montag, 26. Januar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. | kle

