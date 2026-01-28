PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Grabschmuck gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben auf dem Friedhof in Miesau Grabschmuck entwendet. Wie der Anzeigenerstatter gegenüber der Polizei mitteilte, hatten die Täter unter anderem eine Grabschale entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 600 Euro.

Ereignet hat sich die Straftat zwischen Freitag, 14. Januar, und Montag, 26. Januar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 14:35

    POL-PPWP: Polizei warnt vor Trickbetrügern im Internet

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei ermittelt gegen einen 24-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Er steht im Verdacht, über Anzeigenportale im Internet gefälschte Gutscheine verkauft zu haben, unter anderem für Opernveranstaltungen. Diese kamen einer Mitarbeiterin aber verdächtig vor, da sie nicht echt aussahen. Das meldete die Frau der Polizei. Ein ähnliches Vorgehen wurde bei einem Theater-Webshop festgestellt. Auch hier ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 13:59

    POL-PPWP: Mutmaßlicher Autoknacker gefasst

    Kreis Kaiserslautern (ots) - Zwei Männer sollen in der Nacht zum Mittwoch in der Hauptstraße versucht haben, ein Auto aufzubrechen. Das hatte eine Anwohnerin gegen 2.30 Uhr der Polizei telefonisch gemeldet. Die beiden Tatverdächtigen wurden offenbar von ihr "gestört", ließen von ihrem Vorhaben ab und machten sich zu Fuß aus dem Staub. Eine Streife fand in der Nähe ein verdächtiges Fahrzeug und unterzog es einer ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 13:57

    POL-PPWP: Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstag durchsuchte die Kriminalpolizei zwei Wohnungen im Stadtgebiet. Beamte einer Spezialeinheit unterstützten dabei. Angeordnet hatte die Durchsuchungen das Amtsgericht Kaiserslautern. Die Einsatzkräfte waren auf der Suche nach einem Tatverdächtigen, der einer Haftanstalt zugeführt werden sollte. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen Betäubungsmittelkriminalität. Da der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren