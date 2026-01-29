Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Einbruch in ein Geschäft

Kaiserslautern (ots)

In den vergangenen Tagen versuchten Unbekannte, über ein Mehrfamilienhaus in ein Geschäft in der Fruchthallstraße einzubrechen. Die Täter drangen gewaltsam in das Wohnhaus ein und versuchten anschließend, über einen Seiteneingang in das Geschäft zu gelangen. Der Einbruchsversuch scheiterte, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 17. Januar und Mittwoch, 28. Januar.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell