POL-KR: Unbekannter bedroht Polizei

Nach einem verdächtigen Anruf auf der Leitstelle hat die Polizei am Samstagabend (3. Januar 2026) den Eingangsbereich des Polizeipräsidiums am Nordwall und der beiden Wachen auf der Hansa- und der Kleinewefersstraße für mehrere Stunden abgesperrt und mit bewaffneten Kräften bewacht. Gegen 17:50 Uhr hatte ein unbekannter Mann der Leitstelle verkündet, in einer Stunde eine der Wachen betreten und dort Schaden anrichten zu wollen. Zu tatsächlichen Zwischenfällen kam es nicht.

Die Ermittlungen zur Identität des Anrufers laufen noch.

