POL-KR: Fußgängerin wird Rucksack entrissen - Zeugen gesucht

Am Donnerstag (1. Januar 2025) entriss ein Unbekannter gegen 18:45 Uhr einer Frau den Rucksack und flüchtete anschließend mit der Beute. Die Geschädigte wurde dabei nicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Suche blieb vorerst ohne Erfolg. Die 40-Jährige beschrieb den Täter als ca. 1,60 Meter groß und von schmaler Statur. Sie habe eine helle Kapuze unter einer schwarzen Bomberjacke erkennen können. Die Polizei sucht nun Zeugen zu der Tat in der Mariannenstraße. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

