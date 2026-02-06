LPI-GTH: Scheibe zerstört - Zeugen gesucht
Gotha (ots)
Gestern Abend beschädigte ein bislang unbekannter männlicher Täter eine Scheibe eines Einkaufsmarktes in der Parkstraße. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Bahnhof. Der Unbekannte war bekleidet mit einer beigen Hose und einer dunklen Kapuzenjacke. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0031778/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell