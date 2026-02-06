LPI-GTH: Scheibe zerstört - Zeugen gesucht

Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - In der Zeit vom 29. Januar 2026 bis zum 05. Februar 2026, 15.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter zwei E-Scooter (Marke: Xiaomi) und zwei Pedelec (Marke: Bergamont und Cube) aus einem Kellerabteil in der Straße Am Sportheim. Zudem sollen der oder die Täter aus der Wohnung des 42-jährigen Geschädigten außerdem ein Tablet (Marke: Xiaomi), zwei Smartphones (Marke: Redmi) und eine ...

