Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Kfz

Wegberg (ots)

Am Freitag, 18. April, um 1.15 Uhr, entwendeten unbekannte Tatverdächtige aus einem an der Laurentiusstraße in Moorshoven geparkten Pkw eine Aktentasche, einen Rucksack, eine Brille sowie den Schlüssel eines anderen Pkw.

In Uevekoven wurden zwischen Samstag, 12. April, 22.30 Uhr und Sonntag, 13. April, 10.35 Uhr, Bargeld, Arbeitskleidung und Kappen aus einem Pkw entwendet, der an der Barbarastraße parkte.

Vier Friseurscheren waren die Beute unbekannter Täter, die diese aus einem an der Straße Am Sportplatz in Merbeck parkenden Pkw stahlen. Die Tat ereignete sich am Freitag, 18. April, zwischen 3.55 Uhr und 4.05 Uhr.

