PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Mensch aus verrauchter Wohnung gerettet

FW-AUR: Mensch aus verrauchter Wohnung gerettet
  • Bild-Infos
  • Download

Aurich (ots)

Dank eines Rauchmelders sind Anwohner in der Fockenbollwerkstraße am Samstagabend auf einen Brand in der benachbarten Wohnung aufmerksam geworden. Auf dem eingeschalteten Herd stehendes Essen hatte zu brennen begonnen, während der anwesende Bewohner eingeschlafen war. Das kontinuierliche Piepen des Warngeräts ließ die Nachbarn schließlich einen Notruf absetzen. Nachdem auf Klingeln und Klopfen durch angerückte Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich zunächst keine Reaktion erfolgte, verschafften sie sich einen Zugang in die Räumlichkeiten, in denen bereits eine deutlich wahrnehmbare Verrauchung festzustellen war. Die vorgehenden Atemschutzgeräteträger stießen plötzlich auf den mittlerweile erwachten Bewohner, welcher umgehend ins Freie gerettet und an den nachgeforderten Rettungsdienst übergeben worden ist. Mittels Überdrucklüfter konnte die Wohnung im Anschluss vom Qualm befreit werden. Gut eine Stunde war die Feuerwehr Aurich vor Ort im Einsatz.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 31.01.2026 – 19:00

    FW-AUR: Angenommene Gefahrensituationen aufgeklärt

    Aurich (ots) - Zu gleich zwei Einsätzen ist die Feuerwehr Aurich am Freitag alarmiert worden. Gegen Mittag war die Unterstützung der ausgerückten Kräfte zunächst bei einer Türöffnung in der Enno-Hektor-Straße gefordert. Nachbarn hatten sich um eine bereits ältere Bewohnerin gesorgt, weshalb der Rettungsdienst und die Polizei verständigt wurden. Unter Zuhilfenahme entsprechenden Werkzeugs gelang es den ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 20:00

    FW-AUR: Arbeiten führen zu Feuerwehreinsatz

    Aurich (ots) - Durch einen Rauchmelder ist in den Donnerstagmittagsstunden der Feueralarm eines Bürogebäudes in der Osterstraße aktiviert worden. Die Brandmeldeanlage des Objektes alarmierte die Feuerwehr Aurich um 12:40 Uhr. Alle sich gegenwärtig dort aufhaltenden Personen waren bei Ankunft der Einsatzkräfte bereits aus dem Gebäude geeilt, infolge der umgehend eingeleiteten Erkundungsmaßnahmen konnten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren