Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Mensch aus verrauchter Wohnung gerettet

Aurich (ots)

Dank eines Rauchmelders sind Anwohner in der Fockenbollwerkstraße am Samstagabend auf einen Brand in der benachbarten Wohnung aufmerksam geworden. Auf dem eingeschalteten Herd stehendes Essen hatte zu brennen begonnen, während der anwesende Bewohner eingeschlafen war. Das kontinuierliche Piepen des Warngeräts ließ die Nachbarn schließlich einen Notruf absetzen. Nachdem auf Klingeln und Klopfen durch angerückte Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich zunächst keine Reaktion erfolgte, verschafften sie sich einen Zugang in die Räumlichkeiten, in denen bereits eine deutlich wahrnehmbare Verrauchung festzustellen war. Die vorgehenden Atemschutzgeräteträger stießen plötzlich auf den mittlerweile erwachten Bewohner, welcher umgehend ins Freie gerettet und an den nachgeforderten Rettungsdienst übergeben worden ist. Mittels Überdrucklüfter konnte die Wohnung im Anschluss vom Qualm befreit werden. Gut eine Stunde war die Feuerwehr Aurich vor Ort im Einsatz.

