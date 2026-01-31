PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Angenommene Gefahrensituationen aufgeklärt

Aurich (ots)

Zu gleich zwei Einsätzen ist die Feuerwehr Aurich am Freitag alarmiert worden. Gegen Mittag war die Unterstützung der ausgerückten Kräfte zunächst bei einer Türöffnung in der Enno-Hektor-Straße gefordert. Nachbarn hatten sich um eine bereits ältere Bewohnerin gesorgt, weshalb der Rettungsdienst und die Polizei verständigt wurden. Unter Zuhilfenahme entsprechenden Werkzeugs gelang es den Feuerwehrleuten, die betroffene Wohnungstür öffnen und so einen Zugang in die Räumlichkeiten schaffen zu können. Entgegen der ersten Annahme lag jedoch keine Notsituation vor, die Bewohnerin war wohlauf.

Am Nachmittag erweckte dann ein ausgelöster Heimrauchmelder in der Blumenstraße die Aufmerksamkeit von Anwohnern, die daraufhin einen Notruf absetzten. Von außerhalb der Räumlichkeiten stellten die Einsatzkräfte aber weder Rauch noch Brandgeruch fest, sodass eine schadfreie Öffnung der Haustür eingeleitet wurde. Die anschließende Begehung lieferte Gewissheit, dass es nicht zu einem Feuer gekommen war und der im Küchenbereich lokalisierte Rauchmelder fehlerhaft ausgelöst hatte. Nachdem die Wohnung wieder verschlossen worden ist, konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

