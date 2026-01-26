Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Schonende Rettung aus dem ersten Obergeschoss

Aurich (ots)

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes ist die Feuerwehr Aurich am Sonntagvormittag mit der Drehleiter in die Dwarsglupe angefordert worden. Sanitäter und ein Notarzt hatten einen Patienten erstversorgt, der für die Weiterfahrt ins Krankenhaus schonend aus der Obergeschosswohnung zum Rettungswagen transportiert werden musste. Hierzu wurde der Mann zunächst auf eine Schleifkorbtrage gelegt und im Anschluss über den Rettungskorb der Drehleiter zu Boden gefahren, wo der Rettungsdienst den Patienten dann wieder übernahm. Gut eine halbe Stunde hatte der Einsatz angedauert.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell