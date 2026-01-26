PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Schonende Rettung aus dem ersten Obergeschoss

Aurich (ots)

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes ist die Feuerwehr Aurich am Sonntagvormittag mit der Drehleiter in die Dwarsglupe angefordert worden. Sanitäter und ein Notarzt hatten einen Patienten erstversorgt, der für die Weiterfahrt ins Krankenhaus schonend aus der Obergeschosswohnung zum Rettungswagen transportiert werden musste. Hierzu wurde der Mann zunächst auf eine Schleifkorbtrage gelegt und im Anschluss über den Rettungskorb der Drehleiter zu Boden gefahren, wo der Rettungsdienst den Patienten dann wieder übernahm. Gut eine halbe Stunde hatte der Einsatz angedauert.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 19:00

    FW-AUR: Zweifacher Einsatz aufgrund technischen Fehlers

    Aurich (ots) - In der Nacht zu Samstag hat die Auslösung einer Brandmeldeanlage das Ausrücken der Feuerwehr Aurich erfordert. Die Einsatzkräfte waren um 03:28 Uhr zu einem Bankgeschäft auf dem Auricher Marktplatz alarmiert worden. Der Feueralarm des Gebäudes ist beim Eintreffen vor Ort aktiv gewesen, im Zuge der nachfolgend eingeleiteten Erkundung der Räumlichkeiten stellten die Feuerwehrleute jedoch kein ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 10:00

    FW-AUR: Ungewollter Funktionstest des Feueralarms

    Aurich (ots) - Im Zuge von Revisionsarbeiten ist es am Mittwochnachmittag zur Auslösung der Brandmeldeanlage eines Autohauses in der Korbweidenstraße gekommen. Die Wartungstätigkeiten hatten versehentlich zu einem scharfen Alarm geführt, der ordnungsgemäß bei der Regionalleitstelle in Wittmund auflief. Entsprechend alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich rückten in das Schirumer Gewerbegebiet aus, waren vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren