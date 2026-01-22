Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Ungewollter Funktionstest des Feueralarms

Aurich (ots)

Im Zuge von Revisionsarbeiten ist es am Mittwochnachmittag zur Auslösung der Brandmeldeanlage eines Autohauses in der Korbweidenstraße gekommen. Die Wartungstätigkeiten hatten versehentlich zu einem scharfen Alarm geführt, der ordnungsgemäß bei der Regionalleitstelle in Wittmund auflief. Entsprechend alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich rückten in das Schirumer Gewerbegebiet aus, waren vor Ort aber schnell auf das Missgeschick hingewiesen worden. Infolge der Rückstellung des Feueralarms konnte die Einsatzstelle schon wenige Minuten nach Ankunft wieder verlassen werden.

