PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Ungewollter Funktionstest des Feueralarms

Aurich (ots)

Im Zuge von Revisionsarbeiten ist es am Mittwochnachmittag zur Auslösung der Brandmeldeanlage eines Autohauses in der Korbweidenstraße gekommen. Die Wartungstätigkeiten hatten versehentlich zu einem scharfen Alarm geführt, der ordnungsgemäß bei der Regionalleitstelle in Wittmund auflief. Entsprechend alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich rückten in das Schirumer Gewerbegebiet aus, waren vor Ort aber schnell auf das Missgeschick hingewiesen worden. Infolge der Rückstellung des Feueralarms konnte die Einsatzstelle schon wenige Minuten nach Ankunft wieder verlassen werden.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren