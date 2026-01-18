Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Patiententransport mittels Hubrettungsfahrzeug

Gemeinde Südbrookmerland (ots)

Die Drehleiter der Feuerwehr Aurich ist in den Samstagmittagsstunden nach Moordorf angefordert worden. Der Rettungsdienst hatte einen Patienten in der Ekelser Straße versorgt und benötigte nun Unterstützung, um die Person aus der Oberwohnung zum Einsatzfahrzeug zu transportieren. Nachdem die Drehleiter in Stellung gebracht worden war, konnte der Patient in einer Schleifkorbtrage auf dem Rettungskorb angebracht und zu Boden gefahren werden. Mit dem Rettungswagen erfolgte der anschließende Weitertransport ins Krankenhaus.

