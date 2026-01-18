PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Patiententransport mittels Hubrettungsfahrzeug

Gemeinde Südbrookmerland (ots)

Die Drehleiter der Feuerwehr Aurich ist in den Samstagmittagsstunden nach Moordorf angefordert worden. Der Rettungsdienst hatte einen Patienten in der Ekelser Straße versorgt und benötigte nun Unterstützung, um die Person aus der Oberwohnung zum Einsatzfahrzeug zu transportieren. Nachdem die Drehleiter in Stellung gebracht worden war, konnte der Patient in einer Schleifkorbtrage auf dem Rettungskorb angebracht und zu Boden gefahren werden. Mit dem Rettungswagen erfolgte der anschließende Weitertransport ins Krankenhaus.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

