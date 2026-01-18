Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Durch Zufall schnell Hilfe geleistet

Aurich-Tannenhausen (ots)

Im Zuge der stattfindenden Weihnachtsbaumsammlung ist die Feuerwehr Tannenhausen am Samstagvormittag einer gestürzten Person zur Hilfe geeilt. Während die Mitglieder der Jugend- und Einsatzabteilung von Haus zu Haus gingen, um Tannenbäume abzuholen und Spenden zu sammeln, entdeckten sie einen offenbar gestürzten Mann durch das Fenster eines Wohnhauses im Westermeerweg, der alleine nicht wieder aufstehen konnte. Kurzerhand rückten Einsatzkräfte mit einem Löschfahrzeug vom Feuerwehrhaus an. Da es in der Zwischenzeit gelungen war, einen Haustürschlüssel zu organisieren, gelangten die Feuerwehrleute ohne Mühe in die Räumlichkeiten und halfen dem Patienten wieder auf. Im Anschluss übernahm der ebenfalls verständigte Rettungsdienst die weitere Versorgung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell