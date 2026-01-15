Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Erneuter Fehlalarm innerhalb weniger Stunden

Aurich-Middels (ots)

Zweimal sind die Feuerwehr Middels und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Sandhorst am Donnerstag aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Westerlooger Straße alarmiert worden. Ursächlich dafür war ein Rauchmelder auf dem Dachboden eines gastronomisch genutzten Gebäudekomplexes, der das erste Mal gegen 07:45 Uhr Alarm schlug. Daraufhin angerückte Einsatzkräfte stellten von außerhalb zunächst keine Auffälligkeiten fest und begingen die Räumlichkeiten gemeinsam mit einem Objektverantwortlichen. Hierbei konnte der betroffene Rauchmelder im Dachgeschoss lokalisiert werden, Feuer oder Rauch ließen sich dort aber nicht feststellen.

Erneut lief die Brandmeldeanlage dann in den Mittagsstunden bei der Leitstelle in Wittmund auf. Die zum zweiten Mal auf den Plan gerufenen Feuerwehrleute hatten vor Ort aber schnell herausfinden können, dass es sich um denselben Rauchmelder auf dem Dachboden handelte, welcher wiederholt angeschlagen hatte. Das Gerät wurde durch den anwesenden Gebäudeverantwortlichen nun vorläufig deaktiviert, um eine entsprechende Überprüfung vorzunehmen. Nach erfolgter Rückstellung der Brandmeldeanlage wurde die Einsatzstelle wieder verlassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell