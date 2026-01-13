Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Wallinghausen

Aurich-Wallinghausen (ots)

Als erste der zehn Auricher Wehren richtete die Feuerwehr Wallinghausen am vergangenen Freitag ihre Jahreshauptversammlung aus. Ortsbrandmeister Gerd Gerdes und Stellvertreter Michael Wilp konnten an diesem Abend die Mitglieder der Einsatz- und Ehrenabteilung sowie anwesende Gäste aus den Reihen benachbarter Ortswehren, der Politik und der Feuerwehrführung begrüßen. Im Zuge der Tagesordnung sollten nicht nur die Aktivitäten des abgelaufenen Kalenderjahres 2025 betrachtet, sondern auch verdiente Mitglieder für ihr langjähriges Engagement gewürdigt werden.

Zu 42 Einsätzen ist die Ortsfeuerwehr Wallinghausen im vergangenen Jahr ausgerückt. Während die Einsatzabteilung derzeit 44 Mitglieder umfasst, besteht die Jugendfeuerwehr aus 26 und die Kinderfeuerwehr aus 24 aktiven Mitgliedern. Jugendfeuerwehrwart Sönke Schmidt, Kinderfeuerwehrwartin Michelle Lazar und Brandschutzerzieher Hartmut Saathoff berichteten über die vielseitig durchgeführten Aktivitäten und diverse geleistete Stunden in der Nachwuchsarbeit, sei es im Zuge von Übungsdiensten, Schulungen, dem Besuch des alljährlichen Zeltlagers oder gemeinsamen Aktivitäten mit anderen Wehren aus dem Stadtgebiet. 294 Kinder sind über das Jahr in den Themenfeldern der Brandschutzerziehung unterwiesen worden.

Durch Stadtbrandmeister Heinz Hollwedel wurden Merle Gerdes, Lena Jürgens, Thies Janssen und Ole Ludwigs zu Feuerwehrfrauen- und Feuerwehrmännern ernannt sowie Marc Coordes und Steffen Schmidt zum Oberfeuerwehrmann befördert. Von Kreisbrandmeister Uwe Behrends erhielt Sönke Schmidt die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen in Bronze für seine besonderen Verdienste in der Jugendarbeit verliehen. Anschließend sind mit Manfred Wilp für 25 Jahre und dem ehemaligen Ortsbrandmeister Harald Bents für 50 Jahre zwei langjährig engagierte und verdiente Feuerwehrmitglieder für ihre geleisteten Dienste geehrt worden. Dieter Kubatschek wurde von Ortsbrandmeister Gerd Gerdes in die Ehrenabteilung überführt.

