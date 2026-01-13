Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Unterstützung beim Transport über steilen Treppengang

Aurich (ots)

Zu einer Tragehilfe ist die Feuerwehr Aurich kurz vor Mitternacht zu Dienstag in den Fasanenweg angefordert worden. Der Rettungsdienst war auf Unterstützung beim Transport einer Patientin angewiesen, die zur Weiterfahrt ins Krankenhaus zunächst über ein steiles Treppenhaus aus dem Gebäude gebracht werden musste. Mit Hilfe eines Tragetuchs konnten die Einsatzkräfte sie in der Folge gemeinsam aus dem ersten Obergeschoss zum Rettungswagen bringen.

