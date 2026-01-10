PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Tragehilfe durch beengten Treppenraum

  • Bild-Infos
  • Download

Aurich-Popens (ots)

Auf Anforderung des Rettungsdienstes rückte die Feuerwehr Wallinghausen am Samstag in den Schirumer Weg aus. Sanitäter hatten die Behandlung eines Patienten durchgeführt, der zum Weitertransport ins Krankenhaus aus dem ersten Obergeschoss zum Rettungswagen gebracht werden musste. Gemeinsam trugen die Einsatzkräfte den Mann in der Folge durch das eng gebaute Treppenhaus nach draußen zum Fahrzeug. Anschließend konnten die Feuerwehrleute nach einer halben Stunde wieder zum Gerätehaus zurückkehren.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

