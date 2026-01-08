Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Nach Dachdurchbruch mit Drehleiter gerettet

Aurich-Popens (ots)

Beim Besteigen eines Carports ist eine Frau am Donnerstag durch die Sichtplatte des Daches eingebrochen. Sie konnte sich noch gerade so festhalten und wieder auf die Dachfläche hinaufziehen, war nun aber auf Hilfe angewiesen. Um die Frau sicher von dem Unterstand retten zu können, forderte der zunächst alarmierte Rettungsdienst nach kurzer Lageerkundung die Drehleiter der Feuerwehr Aurich in die Straße Kampenland an.

Nachdem das Hubrettungsfahrzeug in den beengten Verhältnissen der Wohnsiedlung positioniert worden war, gingen die Einsatzkräfte auf das mit Leitern gesicherte Carportdeck vor und lagerten die Patientin in eine Trage um, die anschließend unter dem Rettungskorb der Drehleiter befestigt und mit diesem behutsam zu Boden transportiert wurde. Zur weiteren Versorgung brachte der Rettungsdienst die Frau anschließend ins Krankenhaus.

