Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Umgestürzter Anhänger versperrt Fahrbahn

Aurich-Walle (ots)

Die Bundesstraße 72 ist am Mittwochmittag zwischen Aurich und Moordorf durch ein Unfallereignis gut eine Stunde lang blockiert gewesen. Etwa 200 Meter hinter dem Kreuzungsbereich Emder Straße/Wallster Postweg/Heuweg waren zwei Fahrzeuge zuvor nur knapp einer Kollision ausgewichen, wobei ein Sprinter quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der an dem Wagen befestigte Anhänger stürzte jedoch um, sodass die Straße durch die volle Zuglänge versperrt wurde. Gegen 12:00 Uhr sind die Feuerwehr Walle und kurz darauf auch der bei der Feuerwehr Sandhorst stationierte Rüstwagen auf die B 72 alarmiert worden.

Nachdem die Einsatzkräfte zunächst für eine Absicherung der Unfallstelle gesorgt hatten, richteten sie den auf der Seite liegenden Anhänger kurzerhand wieder auf, woraufhin dieser von der Fahrbahn geschoben werden konnte. Das zweite Fahrzeug, welches im Zuge des Ausweichmanövers von der Straße abgekommen und auf den angrenzenden Bahnschienen zum Stillstand gekommen war, wurde im Anschluss aus dem Gleisbett bewegt. Neben den rund 15 Feuerwehrleuten sind auch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort gewesen. Die Emder Straße, auf der sich durch die Vollsperrung ein entsprechender Rückstau in beide Fahrtrichtungen gebildet hatte, konnte gegen 12:45 Uhr wieder freigegeben werden.

